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حزب الله يعلن قصف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات (8200) بصلية صاروخية

منذ 47 ثانية
حزب الله يعلن قصف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات (8200) بصلية صاروخية

وطنا اليوم_أعلن حزب الله اطلاق صلية صاروخية على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية (8200) والتي تقع في ضواحي تل أبيب.

 

وأكد حزب الله أن المقاومة الإسلامية ستبقى جاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه الأبيّ المظلوم، ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو عن غطرسته وعدوانه.

 

ولفت حزب الله إلى أن العملية جاءت دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر ورداً على إستهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء لبيك يا نصر الله.


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