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حكومة جعفر حسان: جهود مستمرة لخدمة الوطن والمواطن

منذ ساعة واحدة
حكومة جعفر حسان: جهود مستمرة لخدمة الوطن والمواطن

وطنا اليوم_منذ تسلمه دفة القيادة، أظهر دولة جعفر حسان التزامًا قويًا تجاه خدمة الوطن والمواطن. وفي إطار جهوده لتعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، قام بجولات ميدانية مكثفة شملت عدة مناطق حيوية في المملكة.

حسان لم يكتفِ بالجلوس في المكاتب، بل قام بزيارة مراكز صحية ومستشفيات لتفقد الخدمات الطبية والوقوف على احتياجاتها. شملت جولاته الميدانية المدارس، مما يعكس اهتمام الحكومة بتطوير القطاع التعليمي. كما لم يغفل حسان عن المناطق الريفية، حيث زار الأغوار والمناطق الزراعية، مؤكدًا على أهمية تعزيز الأمن الغذائي واستغلال الموارد الطبيعية.

وضمن جولاته، شملت زياراته بلعما والمنطقة الشمالية الشرقية، للوقوف على التحديات التي تواجه تلك المناطق والعمل على تحسين البنية التحتية والخدمات هناك.

ولم تكن السياحة بمنأى عن اهتمام حسان، فقد زار المواقع السياحية في مختلف مناطق المملكة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع السياحة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

تواصل حكومة جعفر حسان العمل بجد وإخلاص منذ بدايتها، مؤكدةً على التزامها برفع مستوى الخدمات وتحقيق التنمية الشاملة في كافة أرجاء الوطن.


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