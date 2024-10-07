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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الشريدة والزعبي والخطيب

منذ 11 ثانية
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الشريدة والزعبي والخطيب

وطنا اليوم_عمان 7 تشرين الأول 2024-مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الإثنين، واجب العزاء إلى عشيرة الشريدة بوفاة يوسف كليب الشريدة، وإلى عشيرة الزعبي بوفاة الدكتور أحمد صالح الزعبي، وإلى عشيرة الخطيب بوفاة الحاجة ميسر إبراهيم الخطيب.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت عزاء المرحومين في مناطق خرجا ووادي الريان ودير أبي سعيد بمحافظة إربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهم، وعموم عشائر الشريدة والزعبي والخطيب، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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