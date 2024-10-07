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رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق سمير قعوار

منذ 4 ثواني
رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق سمير قعوار

وطنا اليوم:نعى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم وزير المياه والري ووزير النقل الأسبق المهندس سمير قعوار، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين.
واستذكر رئيس الوزراء مسيرة الفقيد قعوار والخدمات الجليلة التي قدمها لوطنه في جميع مواقع المسؤولية التي شغلها.
وأكد حسَّان أنه وبرحيل المهندس قعوار يفقد الأردن قامة وطنية سياسية واقتصادية بارزة.
وشغل المرحوم قعوار منصب وزير المياه والري مرتين، ومنصب وزير النقل، وعضواً في مجلس النواب وعضواً في مجلس الأعيان عدة مرات.
وتقدم رئيس الوزراء بأصدق مشاعر التعزية والمواساة من أسرة المرحوم وذويه، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.


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