الهيئة الخيرية : الأردن الممر الإغاثي الوحيد لسكان غزة منذ آذار الماضي

وطنا اليوم:قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، إن الهيئة استجابت منذ اللحظة الأولى من العدوان على غزة وبالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة في تقديم المساعدات للأشقاء في غزة.

وأضاف ، أن الأردن كان في مقدمة الدول التي قدمت الجهد الإغاثي والإنساني للأهل في قطاع غزة، سواء كان بإرسال طائرات التي كانت الوسيلة الوحيدة في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة من خلال العريش ورفح.

وكشف الدكتور الشبلي أن عدد الطائرات إلى غزة وصلت 53 طائرة، وعندما بدأ الممر الإغاثي الأردني عبر الطريق البرية من المملكة الأردنية الهاشمية مرورا بالكيان المحتل إلى الأراضي المحتلة وصولا إلى قطاع غزة وصلت 3572 شاحنة بعدد 106 قوافل بمتوسط تقريبا من 100-140 أحيانا أسبوعيا.

وكشف الشبلي أنه ومنذ آذار الماضي أصبح الممر الإغاثي الأردني تقريبا هو الممر الفاعل والوحيد في إيصال المساعدات للأهل في قطاع غزة.

“وصل عدد المساعدات التي أرسلت من الأردن إلى قطاع غزة أكثر من 57,000 طن من المواد الإغاثية والغذائية مشيرا إلى وجود عمل كبير في تنفيذ المساعدات من خلال إرسال وجبات غذائية داخل قطاع غزة، وتوزيع مياه نقية ومستلزمات أخرى مثل طرود صحية، بشكل مباشر داخل القطاع من خلال الشركاء الذي يعملون مع الهيئة الخيرية المدنية الهاشمية”. بحسب الشبلي

وكشف أن عدد الإنزالات الجوية بلغ 388 إنزالا سواء كان من المملكة الأردنية الهاشمية أو من الدول الشقيقة والصديقة.

ولفت إلى أن المساعدات إلى غزة ستزداد في الأيام المقبلة على الرغم من الصعوبات التي تواجهنا في إرسال المساعدات والمعيقات التي يضعها الكيان المحتل في إدخال هذه المساعدات، والمساعدات إلى لبنان مستمرة أيضا.

وأشار إلى أنه ما زالت الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية وإيوائية بمختلف أنواعها، وصحية هي التي تشكل القائمة الأولى والأساسية لأهالي القطاع، لافتا إلى قرب فصل الشتاء فلا بد من التجهيز والإعداد له من حيث الملابس الشتوية وتبديل الخيم التي أصبحت الآن شبه مهترئة