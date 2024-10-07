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إعلام عبرى: إسرائيل تسعى لضرب أهداف تؤلم طهران

منذ 18 ثانية
U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin meets Israeli Minister of Defense Yoav Gallant upon his arrival to Tel Aviv, Israel, October 13, 2023, in this photo by Chad McNeeley/Office of the Secretary of Defense Public Affairs/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY

وطنا اليوم:كشفت تقارير إعلامية عبرية عن موافقة الكابينيت الإسرائيلي على مهاجمة إيران ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران مؤخرا ضد أهداف في تل أبيب.
وتترقب المنطقة ردا إسرائيليا على الضربة الإيرانية وسط خشية من توسع نطاق الصراع في المنطقة.
وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، أن “إسرائيل تسعى لضرب أهداف تؤلم طهران، من دون دفع المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي لإصدار أمر برد قد يؤدي لحرب شاملة”.
ولم يستبعد وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت خلال لقاء تلفزيوني، أمس الأحد، إمكانية ضرب منشآت البنية التحتية النووية على الأراضي الإيرانية.
وقال غالانت لشبكة “سي إن إن”: “كل الخيارات مطروحة على الطاولة. لقد أثبتنا أن إسرائيل لديها القدرة على ضرب أهداف قريبة وبعيدة المدى، وسنرد على أي هجوم إيراني وفقا لذلك”.
وفي غضون ذلك، يقوم الوزير غالانت بزيارة خاطفة إلى واشنطن ليوم واحد؛ استعدادا للهجوم على إيران.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”؛ إن “غالانت سيتوجه إلى واشنطن، في زيارة تستغرق يوما واحدا على خلفية الاستعداد للرد على إيران، وفي ظل التوترات المستمرة في الشرق الأوسط”.
وسيلتقي غالانت مع كبار المسؤولين في البنتاغون، ومع مستشاري الرئيس في البيت الأبيض.
وذكرت الصحيفة أن الهدف المعلن هو تعزيز التعاون بشأن “القضايا المطروحة”، ومواصلة الحوار مع الولايات المتحدة وقواتها الأمنية.
وأعلن السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر، أن غالانت سيقوم بزيارة رسمية يوم الأربعاء لمناقشة التطورات الأمنية الجارية في الشرق الأوسط.
وأضاف أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يتطلع إلى لقاء غالانت مرة أخرى في واشنطن العاصمة.
وتأتي الزيارة في ظل توترات شديدة في المنطقة؛ تحسبا لهجوم إسرائيلي على إيران.
وسبق أن نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصادر في إدارة بايدن قولها؛ إن “على إسرائيل أن تكون مطمئنة لأمر واحد، وهو أننا ندعمها بالكامل”.


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