مكافحة المخدرات تتعامل مع 9 قضايا نوعية وتضبط 14 تاجرا ومروجا

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات يواصلون ملاحقة أشكال التعامل مع المواد المخدرة كافّة وضرب أوكار التجّار والمروجين، وتعاملوا خلال الأيام الماضية مع تسع قضايا نوعية في عدد من محافظات المملكة .

وأبرز تلك القضايا كانت ثلاث قضايا أُلقي القبض خلالها على ثلاثة مطلوبين من المصنفين بالخطرين، حيث كانت الأولى في محافظة عجلون، فبعد جمع المعلومات الاستخبارية حول أحد المطلوبين الخطرين والمتوارين عن الأنظار منذ مدّة طويلة وبحقه 56 طلبا أمنيًا بقضايا المخدرات وغيرها جرى تحديد مكان تواريه عن الأنظار داخل أحد المنازل وجرت مداهمته وأُلقي القبض عليه وضبط برفقته شخص آخر مطلوب وبحقه تسعة طلبات وضبط بحوزتهما كمّيات متفرقة من المواد المخدرة.

وفي المداهمة الثانية للمطلوبين الخطرين كانت في محافظة جرش حيث دوهم مكان اختباء أحد المطلوبين الخطرين وبحقه سبعة طلبات بقضايا المخدرات وأُلقي القبض عليه وضبط بحوزته على سلاح ناري وكمية من المخدرات ، فيما جرت في البادية الوسطى مداهمة مطلوب ومصنف بالخطر والمطلوب بقضايا مخدرات وأُلقي القبض عليه وبرفقته شخص آخر .

وفي القضية الرابعة تمت متابعة معلومات حول قيام أحد الأشخاص بطلب طرد بريدي أخفى داخله مواد مخدرة، حيث جرى ضبط الطرد فور وصوله عبر أحد المعابر الحدودية وبتفتيشه عثر داخله على نصف كغم من مادة الكريستال المخدرة وجرى ضبط المتورط في القضية .

فيما جرى في محافظة إربد وبعد مراقبة وتتبع تحركات أحد تجار المخدرات وجمع المعلومات الاستخبارية حوله جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه بعد التأكد من حيازته لكميات كبيرة من مادة الكريستال المخدرة، حيث جرى ضبط 2 كغم من تلك المادة بعد تفتيش مكان مداهمته ، فيما جرت كذلك في محافظة إربد مداهمة مروج للمخدرات وإلقاء القبض عليه وبحوزته كميات من مادة الحشيش الصناعي والحبوب المخدرة .

وفي محافظة العقبة فقد ألقي القبض على أحد تجار المخدرات وضبط بحوزته 35 كف حشيش ، فيما دوهم منزل يستخدمه ثلاثة مروجين للمخدرات في العاصمة وأُلقي القبض عليهم وضبط بحوزتهم سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة .

وفي محافظة المفرق أُلقي القبض على مروجَين اثنين وضبط بحوزتهما 4 كفوف حشيش و 600 غم من مادة الكريستال وجرت إحالة القضايا كافّة للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة.