الصفدي يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

وطنا اليوم:بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، استعداد الأردن لتقديم المساعدات اللازمة لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وأكّد الصفدي خلال الاجتماع مع بري في بيروت، دعم الأردن المطلق للبنان وأمنه واستقراره، وإدانة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف سيادته، وتكثيف الجهود الدولية المبذولة لوقفه، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، ودعم جهود إعادة بناء مؤسساته الوطنية اللبنانية.