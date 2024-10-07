اتحاد المزارعين: لم نطلب فتح باب التصدير إلى الكيان

وطنا اليوم:أعلن مزارعون رفضهم القاطع لاستمرار وقف تصدير الخضار إلى الكيان الاسرائيلي، والذي اتخذته وزارة الزراعة منذ نحو الشهرين.

المزارعون قالوا ان خسائرهم بملايين الدنانير، محذرين وزير الزراعة من اعتصام احتجاجي امام الوزارة.

حتى ان بعضهم طالب برحيل الوزير، رافعين شعارات: ارحل.. ارحل

يذكر ان أبواب التصدير مفتوحة إلى دول الخليج.

الى ذلك نفى اتحاد المزارعين الأردنيين ما نُشر على بعض وسائل الإعلام عن مطالب بفتح باب التصدير إلى الاحتلال الإسرائيلي ، وذلك بعد منعه من قبل وزارة الزراعة.

وقال مدير الاتحاد المهندس محمود العوران في تصريح إن المزارعين ما زالوا يعبرون عن تضامنهم مع الأهل في فلسطين جراء جرائم الاحتلال ومحاولته إبادة الشعب الفلسطيني، ويمنعون تصدير الخضار للاحتلال.

وأيد العوران قرار الوزارة باستمرار منع التصدير للاحتلال، خاصة بعد تصريحات صادرة من قبلهم تقول إن المزروعات الأردنية تروى بمياه ملوثة، مجددًا نفيه لهذه التصريحات جملة وتفصيلًا.

وأكد ان المزروعات الأردنية تعد من أفضل المنتجات في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه كشف الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورنس المجالي، أن بعض المزارعين طالبوا عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بفتح باب التصدير للاحتلال، مشددًا أن الوزارة لن تسمح بذلك.

يذكر أن وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات طالب العام الماضي وعلى أثر احداث السابع من أكتوبر من مصدري الخضار والفواكه لإسرائيل، بالخجل قائلًا وقتها “استحوا على حالكم شوي”، مصرحًا حينها امام اللجنة الزراعية في مجلس النواب السابق، “ان القطاع الحكومي لا يملك المكنة القانونية في منع التصدير لأي دولة بالعالم وهو مرتبط بالقطاع الخاص”.