إضراب شامل يعم مخيم البقعة في ذكرى 7 اكتوبر

وطنا اليوم:عم الإضراب الشامل مخيم البقعة في محافظة البلقاء، اليوم الإثنين في الذكرى الأولى لـ السابع من تشرين الأول “7 اكتوبر”.

وجاء الإضراب تلبية لدعوة من لجنة تنسيق العمل الشعبي في مخيم البقعة.

وأظهرت المحال التجارية التزاما كبيرا بدعوة الإضراب “في اعظم ايام مجابهة العدو” تحت مسمى “إضراب الكرامة”.

وكانت دعت اللجنة إلى يوم إضراب شامل لجميع مناحي الحياة بإستثناء القطاع الصحي في مخيم البقعة إسناداً للمقاومة الباسلة ودعوة منا لانهاء العدوان الهمجي على الأهل في فلسطين ولبنان.