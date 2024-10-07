بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الاحتلال يطلب من سكان 25 بلدة جنوب لبنان مغادرتها فورا

منذ 6 ثواني
الاحتلال يطلب من سكان 25 بلدة جنوب لبنان مغادرتها فورا

وطنا اليوم:هدد جيش الاحتلال سكان 25 قرية جنوب لبنان، في ظل تصعيد عدوانه على عدة مناطق في البلاد.
ونشر الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالعربية افيخاي أدرعي بيان، مطالبا بـ”إخلاء منازلهم والتحرك فوراً شمالي نهر الاولي”.
وطالب جيش الاحتلال بإخلاء القرى التالية في جنوب لبنان: حولا، ميس الجبل، بليدا، محيبيب، شقرا، برعيشت، مجدل سلم، قبريخا، كونين، بيت ياحون، جميجمة، الطيري، بني حيان، التمريه، تولين، دير سريان، القصير، بفليا، جبل العدس، بياض، صربين، برج رحال، عين بعل، الرشيدية، حنيه.
وحذر جيش الاحتلال التوجه جنوبا، قائلا: “ممنوع عليكم التوجه جنوبا. أي تحرك لجهة الجنوب يعرض حياتكم الى الخطر”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:48

نتنياهو يشوه الدين ويدمر السياسة

12:46

طيبة تستحوذ على حموده للصناعات الغذائية الأردنية

12:37

الصفدي يؤكد من بيروت وقوف الأردن المطلق إلى جانب لبنان

12:21

بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لمركز البنيات للتربية الخاصة/ مركز جمعية الشابات المسلمات للتربية الخاصة

12:17

39 شهيدا و137 مصابا بـ4 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

12:00

التربية تعدل أوقات دوام المدارس ابتداء من تشرين الثاني

11:51

وزير الخارجية يصل بيروت على متن طائرة مساعدات أردنية للأشقاء في لبنان

11:47

الحرس الثوري يكشف مصير قاآني : بصحة جيدة

11:39

فتح باب التسجيل لبرنامج الإقامة للأطباء المدنيين بالخدمات الطبية

11:35

الجغبير: اختيار الجيطان نائبا لرئيس منظمة العمل العربي يؤكد تقدير الاشقاء لدور المملكة في تعزيز العمل المشترك

11:32

لتلبية الطلب على تحقيق التميز في إدارة المرافق في السعودية .. تراسنت وجوليد القابضة تطلقان شركة تراسنت العربية

11:27

بذكرى طوفان الأقصى .. إطلاق صواريخ من غزة باتجاه تل أبيب

وفيات
وفيات الاثنين 7-10-2024وفيات الأحد 6-10-2024وفيات الجمعة 4-10-2024وفيات الخميس 3-10-2024وفيات الأربعاء 2-10-2024