الاحتلال يطلب من سكان 25 بلدة جنوب لبنان مغادرتها فورا

وطنا اليوم:هدد جيش الاحتلال سكان 25 قرية جنوب لبنان، في ظل تصعيد عدوانه على عدة مناطق في البلاد.

ونشر الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالعربية افيخاي أدرعي بيان، مطالبا بـ”إخلاء منازلهم والتحرك فوراً شمالي نهر الاولي”.

وطالب جيش الاحتلال بإخلاء القرى التالية في جنوب لبنان: حولا، ميس الجبل، بليدا، محيبيب، شقرا، برعيشت، مجدل سلم، قبريخا، كونين، بيت ياحون، جميجمة، الطيري، بني حيان، التمريه، تولين، دير سريان، القصير، بفليا، جبل العدس، بياض، صربين، برج رحال، عين بعل، الرشيدية، حنيه.

وحذر جيش الاحتلال التوجه جنوبا، قائلا: “ممنوع عليكم التوجه جنوبا. أي تحرك لجهة الجنوب يعرض حياتكم الى الخطر”.