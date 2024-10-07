نتنياهو يشوه الدين ويدمر السياسة

قضية ليست وليدة محصورة في هذا العصر، بل تكرير تاريخي مُذهل، فكم حاول الكثيرون لصق هذه الظاهرة بالتاريخ الإسلامي، مع أنها ظاهرة كان لها حضور بشكل واضح وكبير في بقية الثقافات والأديان والأزمان. ومنذ عهود الأباطرة أباطرة الرومان الذين عرف عنهم تلاعبهم وتدوير السياسة وولاءات الشعوب وفق ما يرتئيه هذا الملك او ذلك الامبراطور من مصالح سياسية، مروراً بكل تواريخ البشر والطوائف. والنتيجة تكون نفسها في جوهر نهاياتها.

لقد طالعنا الإعلام مؤخرا بحديث لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أعرب فيه وبكل صراحة عن رغبته في تحقيق “نبوءة إشعياء”، والتي تتحدث عن رؤية النبي اليهودي إشعياء بشأن بني إسرائيل.

وهالني وصف نتنياهو الفلسطينيين بأنهم “أبناء الظلام”، بينما وصف نفسه و الإسرائيليين بأنهم “أبناء النور”. وأكد أنه سيحقق نبوءة إشعياء وسيجلب المجد لشعبه وسينتصر في الحرب.

بل أبعد نتنياهو النجعة حين أرسل رسالته إلى الإسرائيليين قائلاً: “سنحقق نبوءة إشعياء، لن تسمعوا بعد الآن عن الخراب في أرضكم، سنكون سبباً في تكريم شعبكم، سنقاتل معاً وسنحقق النصر”.

نتنياهو كرئيس حكومة يتحدث بكل وضوح عن سعيه لتحقيق نبوءة إشعياء والتي هي من أبرز النبوءات في الكتاب المقدس، ويعود تاريخها إلى القرون الأولى قبل الميلاد.

فكيف نقرأ هذا التصريح وهذه الرسالة ؟ وكيف كانت ستكون ردود الفعل العالمي والغربي لو أن حاكما عربيا اقتبس خلال حديثه وخطابه لشعبه عبارات مفادها أنه سيحقق إحدى الأخبار النبوية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم حول آخر الزمان؟!.

كيف نقرأ هذا الربط العجيب بين دوره الدموي في المنطقة وربطه بنبوءة دينية فيها حديث عن خراب يطال مصر وهزيمتها وسقوطها على يد قوى خارجية. وسنوات يجف فيها نهر النيل !

هل يعتقد نتنياهو أنه الملك “ايمانويل” الذي جاء ذكره في تلك النبوءة والذي جاء فيها بأنه سيكون إشارة للخلاص والنجاة للشعب اليهودي.؟!!

المصيبة العظمى في هذا التصريح تلك الجرأة العلنية من نتنياهو على اعتبار نفسه متحدثا باسم الرب!

وأنه المخلص والمنفذ لإرادة الرب !

وما سيترتب على ذلك من سعيه لفعل كل مايلزم من ظروف لإقناع متبوعيه بأنه لا يفعل مايفعله إلا تحقيقا لنبوءة أشيعياء النبي.

رسالتي أولا إلى مفكري العرب جميعا ممن حاولوا جهدهم لإقناعنا من خلال بهلوانيات لغوية بلاغية بفوزنا كعرب ومسلمين بحصرية شرعنة الأفعال السياسية دينياً، وانفرادنا بشيوع ظاهرة استقواء طرف سياسي معين بالدين ضد اطراف أخرى.

رسالتي: راجعوا عقولكم ومعلوماتكم وانظروا في التاريخ القديم والمعاصر فستجدون ما يدحض مزاعمكم، وأن هذه الظاهرة العفنة التي كانت سببا في قيام الحروب الدينية الطاحنة موجودة داخل كل حضارة او ثقافة، وكانت اكثر دموية في العديد من الأحيان في الحضارات والأديان الأخرى.

وأما الرسالة الثانية فإلى نتنياهو ومن معه ممن يشد أزره لتحقيق أحلامه التي نسجها الشيطان في مخيلته:

لم ولن تكون المخلص لليهود !

بل صدقني ستكون شرا و وبالا عليهم إن لم يكن عاجلا فآجلا .. فالأمور بنهاياتها لا ببدايتها ..ولا تغرنك دولتكم المزعومة التي لم تتم قرنا من الزمان .. فما القرن في عمر حضارة عمرها خمسة عشر قرنا !.

وأما إن جئت تتحدث عن النبؤات فلدينا أضعافها في كتاب رب البريات وفي سنة خاتم الرسالات .. إن جئنا على ذكرها شاب لها رأسك .. وقف لها شعر بدنك ..

يكفيك منها أن من تراه مخلصا في فكرك، نراه نحن من سيقضي على مابقي منكم يومها .. إنه المسيح عليه السلام الذي كفرتموه أول مرة .. وتآمرتم على قتله وصلبه ثاني مرة .. واتهمتهم أمه العذراء في عفتها وهي إحدى الكاملات النادرات بين النساء..

سينزل المسيح عليه السلام الذي آمنا برسالته ولم نره ..وآمنا برجعته ونحن ننتظره.. فإن لم ندرك زمانه فقد أوصينا أبناءنا بنصرته وجنده .. مسيحنا ليس مسيحكم الأعور الذي سيأتي يزعم أنه الرب والإله .. ويومها سيميز الله الخبيث من الطيب .. ولن يكون ثمة إلا معسكران: معسكر إيمان لا نفاق فيه، ومعسكر نفاق لا إيمان فيه، فإن كنت تسعى لتعجيل خروج مسيحكم الأعور فأبشر بزواله وزوالكم خلال أربعين يوم : يوم كسنة، ويوم كشهر ، ويوم كأسبوع، وبقية الأيام كأيامنا .. اي لن يبقى لكم أثر خلال سنة وثلاثة أشهر على أبعد تقدير .. فعجل بخلاصنا عجل الله بزوالكم انت ومن يسعون معك إلى دمار البشرية واستعبادها وإذلالها وفنائها.

وارتقب إنا مرتقبون.