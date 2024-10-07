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طيبة تستحوذ على حموده للصناعات الغذائية الأردنية

منذ ساعتين
طيبة تستحوذ على حموده للصناعات الغذائية الأردنية

وطنا اليوم:أعلنت شركة المراعي، عن توقيع اتفاقية استحواذ من خلال شركة طيبة للاستثمار والصناعات الغذائية المتطورة، التابعة لها، للاستحواذ على حصة نسبتها 100% من أسهم شركة حموده للصناعات الغذائية بقيمة إجمالية قدرها 263 مليون ريال “خاضعة للتعديل”.
وقالت “المراعي” في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الاثنين، إن شركة حموده للصناعات الغذائية هي شركة رائدة في مجال الألبان والأجبان، ولها تاريخ طويل يزيد عن 50 عامًا في السوق الأردنية.
وأضافت أن هذا الاستحواذ يعزز من مكانة “المراعي” في الأردن وتتوافق مع استراتيجية النمو التي أعلنتها الشركة في وقت سابق من هذا العام للحفاظ على النمو المستدام في الأسواق الرئيسية.
وقالت “المراعي”، إنها من خلال الاستحواذ على شركة حموده للصناعات الغذائية، ستعزز قدرتها على خدمة العملاء بشكل أفضل في المنطقة، وتوسيع نطاق أعمالها ومنتجاتها، والاستفادة من النطاق التشغيلي في الأردن لدفع نمو المبيعات والربحية.
وسيتم تمويل عملية الاستحواذ من خلال التدفقات النقدية الداخلية.
وستكتمل عملية الاستحواذ بعد تحقق بعض الشروط التعاقدية والحصول على الموافقات الرسمية اللازمة في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.
وأشارت إلى أنه لا يوجد أي أطراف ذات علاقة في هذه الصفقة.


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