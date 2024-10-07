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الصفدي يؤكد من بيروت وقوف الأردن المطلق إلى جانب لبنان

منذ ساعتين
الصفدي يؤكد من بيروت وقوف الأردن المطلق إلى جانب لبنان

وطنا اليوم:أكّد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وقوف الأردن المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، ورفض العدوان الإسرائيلي عليه.
ونقل الصفدي خلال اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، في بيروت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتقديم كل المساعدات الممكنة للبنان في مواجهة تبعات الحرب عليه، ودعم الجهود الرامية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار.
وبتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني، بدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي، اليوم، زيارة تضامنية إلى لبنان يلتقي خلالها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، لبحث جهود وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وسبل دعم لبنان في مواجهته.
ووصل الصفدي بيروت على متن طائرة تابعة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تحمل ١٣ طن من المواد الغذائية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية. وهذه هي سابع طائرة مساعدات أردنية تصل لبنان بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني منذ ١٨ أيلول ٢٠٢٤.


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