بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لمركز البنيات للتربية الخاصة/ مركز جمعية الشابات المسلمات للتربية الخاصة

وطنا اليوم:واصل بنك ABC في الأردن دعمه لمركز البنيات للتربية الخاصة/ مركز جمعية الشابات المسلمات للتربية الخاصة من خلال تبني مصاريف اثنين من طلابه، ويأتي هذا الدعم إيماناً من البنك بأهمية المساهمة في تمكين الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال التعليم والتدريب والتأهيل، وضمان إنخراطهم في المجتمع من خلال إطلاق طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية.

ويحرص البنك على تقديم الدعم لهذه الفئة من الأطفال للمساهمة في توسيع مداركهم وتنمية قدراتهم في التعامل مع البيئة المحيطة، وذلك بهدف السعي إلى دمجهم في المجتمع والبيئة المحيطة والاحتكاك مع المحيط الخارجي، ضمن برنامج ترفيهي وتعليمي يتضمن جانباً مرتبطاً بالمهارات الحياتية لتأكيد قيمتهم الذاتية.

وقد أعرب سعادة السيد جورج فرح صوفيا المدير العام لبنك ABC في الأردن عن سعادته لاستمرار دعم المركز، مؤكداً على أهميه تمكين الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع، والسعي المستمر من قبل البنك لتبني نهج التنمية المستدامة من خلال مسؤوليته المجتمعية.

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن.