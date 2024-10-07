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39 شهيدا و137 مصابا بـ4 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

منذ ساعة واحدة
39 شهيدا و137 مصابا بـ4 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 41 ألفا و909 شهداء.
وقالت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، إن عدد الإصابات من جراء العدوان ارتفع أيضا ليصل إلى 97 ألفا و303 مصابين.
وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 39 شهيدا وشهيدة، و137 مصابا ومصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.


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