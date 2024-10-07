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التربية تعدل أوقات دوام المدارس ابتداء من تشرين الثاني

منذ دقيقتين
التربية تعدل أوقات دوام المدارس ابتداء من تشرين الثاني

وطنا اليوم:حددت وزارة التربية والتعليم، أوقات الدوام الرسمي الجديدة للمدارس التي سيتم العمل بها اعتبارا من شهر تشرين الثاني وتحديدا يوم الأحد 3- 11- 2024 وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وحسب تعميم أصدرته الوزارة اليوم الإثنين على مديرياتها، تفتح المدارس أبوابها لاستقبال الطلبة الساعة ( 7:45 ) ويكون الدوام كالآتي:

مدارس الفترة الواحدة
8:15 الطابور الصباحي
8:30تبدأ الحصة الأولى
45 دقيقة مدة الحصة

مدارس الفترتين
تُلغى استراحة الـ 5 دقائق، ويكون الدوام في:

الفترة الصباحية
8:15 يبدأ الطابور الصباحي
8:30 تبدأ الحصة الأولى
35 دقيقة مدة الحصة

الفترة المسائية
12:50 يبدأ الطابور الصباحي
1:00تبدأ الحصة الأولى
35 دقيقة مدة الحصة


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