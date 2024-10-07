التربية تعدل أوقات دوام المدارس ابتداء من تشرين الثاني

وطنا اليوم:حددت وزارة التربية والتعليم، أوقات الدوام الرسمي الجديدة للمدارس التي سيتم العمل بها اعتبارا من شهر تشرين الثاني وتحديدا يوم الأحد 3- 11- 2024 وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وحسب تعميم أصدرته الوزارة اليوم الإثنين على مديرياتها، تفتح المدارس أبوابها لاستقبال الطلبة الساعة ( 7:45 ) ويكون الدوام كالآتي:

مدارس الفترة الواحدة

8:15 الطابور الصباحي

8:30تبدأ الحصة الأولى

45 دقيقة مدة الحصة

مدارس الفترتين

تُلغى استراحة الـ 5 دقائق، ويكون الدوام في:

الفترة الصباحية

8:15 يبدأ الطابور الصباحي

8:30 تبدأ الحصة الأولى

35 دقيقة مدة الحصة

الفترة المسائية

12:50 يبدأ الطابور الصباحي

1:00تبدأ الحصة الأولى

35 دقيقة مدة الحصة