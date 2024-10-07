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الحرس الثوري يكشف مصير قاآني : بصحة جيدة

منذ 31 ثانية
This handout picture provided by the office of Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei on January 9, 2020 shows the newly-appointed commander of the Quds Force of the Islamic Revolutionary Guard Corps Esmail Qaani attending a mourning ceremony held by the supreme leader in Tehran for slain top general Qasem Soleimani. (Photo by - / LEADER OFFICE / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / LEADER.IR" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

وطنا اليوم:قالت وكالة أنباء فارس عن مساعد قائد فليق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ان اللواء قاآني بصحة جيدة ويواصل عمله
وكان مصدر في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني نفى ما تردد في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية وغيرها عن إصابة أو مقتل قاآني جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، أو حتى توقيفه في لبنان.
وزعم المصدر أن قاآني في طهران وقد ظهر بعد مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، في مكتب ممثل الحزب بالعاصمة الإيرانية، وفق ما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.
كما نفى أن يكون قائد فيلق القدس سافر إلى بيروت.
بدورها، أفادت القناة الثالثة التابعة للتلفزيون الإيراني أن قاآني بخير، مؤكدة أنه في طهران.


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