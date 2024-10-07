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فتح باب التسجيل لبرنامج الإقامة للأطباء المدنيين بالخدمات الطبية

منذ دقيقة واحدة
فتح باب التسجيل لبرنامج الإقامة للأطباء المدنيين بالخدمات الطبية

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية / مديرية التدريب الفني والتخطيط عن فتح باب التسجيل لبرنامج تدريب الأطباء المدنيين (برنامج الإقامة) بمستشفيات الخدمات الطبية الملكية في التخصصات الطبية لدورة كانون الثاني 2025
وجاء الإعلان لتخصصات الجراحة العامة والباطنية العامة والأنف والأذن والحنجرة، وطب الأطفال، إضافة إلى تخصص جراحة العظام والمفاصل التخدير والعناية المركزة، والطب النووي، والنسائية والتوليد وطب وجراحة العيون وطب الطوارئ والأشعة التشخيصية، وتخصص الطب النفسي، والتأهيل والعلاج الطبيعي، والأشعة العلاجية (الطب الوقائي) المجتمع، وجراحة القلب، وتخصص الجلدية، وتخصص جراحة المسالك.
وللمزيد حول شروط التقدم يمكنك الضغط على الرابط التالي: https://jrms.jaf.mil.jo/contents/adver_tismentar.aspx


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