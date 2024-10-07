الجغبير: اختيار الجيطان نائبا لرئيس منظمة العمل العربي يؤكد تقدير الاشقاء لدور المملكة في تعزيز العمل المشترك

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ان قرار منظمة العمل العربي اختيار نائب رئيس غرفة صناعة الأردن / ممثل قطاع الصناعات الغذائية محمد وليد الجيطان نائباً لرئيس مجلس ادارة المنظمة عن فريق أصحاب العمل، خلال أعمال اجتماع مجلس ادارة المنظمة بدورته الواحدة بعد المئة والذي عقد يوم الخميس الماضي في العاصمة المصرية القاهرة، يدل على تقدير واحترام الأشقاء العرب لدور المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في تعزيز العمل العربي المشترك والارتقاء به على الدوام والسعي المتواصل لتحقيق آمال وتطلعات شعوبنا العربية”.

واضاف الجغبير ان مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن إذ يبارك للجيطان هذا المنصب، فانه واثق من قدراته في تعزيز التعاون بين الحكومات وأصحاب العمل والنقابات العمالية لتطوير سياسات العمل في المنطقة العربية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، خصوصا وانه يمتلك خبرة واسعة في القطاع الصناعي وإدارة الأعمال، مشيرا الى ضرورة النهوض بواقع العمل العربي للسنوات القادمة، والتعامل مع متغيرات سوق العمل وزيادة فرص التشغيل والحد من معدلات البطالة “التي تنتشر بمعدلات متزايدة في كثير من أسواق العمل العربية نتيجة الظروف السياسية والأمنية التي تشهدها.

وتعد منظمة العمل العربية، واحدة من أبرز المنظمات الإقليمية التي تهدف إلى تنسيق الجهود بين الدول العربية في مجالات العمل والتوظيف والحوار الاجتماعي، وتركز على تعزيز حقوق العمال وأصحاب العمل في إطار التوازن بين مصالح الطرفين، وتطوير سياسات العمل التي تلبي احتياجات الأسواق المحلية وتواكب التحديات العالمية.