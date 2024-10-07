بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

بذكرى طوفان الأقصى .. إطلاق صواريخ من غزة باتجاه تل أبيب

منذ 15 ثانية
Rockets are fired from Khan Yunis in the southern Gaza Strip towards Israel on August 5, 2024, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Hamas militant group. (Photo by Bashar TALEB / AFP)

وطنا اليوم:أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قصف تل أبيب برشقة من الصواريخ.
وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات إنذار دوت في تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المنطقة استهدفت بصواريخ أطلقت من قطاع غزة.
وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن رصد إطلاق 5 صواريخ باتجاه منطقة تل أبيب، وأشارت إلى أن القبة الحديدية اعترضت بعضها.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط شظايا في مدينة حولون جنوب تل أبيب.
وتزامن القصف مع الذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:01

بحث سبل التعاون بين مجمع اللغة العربية الاردني والمشروع الوطني للدفاع عن اللغة العربية

10:47

خرفان يثمن الدعم الاسباني للاجئين الفلسطينيين وللأونروا خلال زيارة ملك اسبانيا لمخيم البقعة

10:44

السوريون العائدون من لبنان تحت خطر الاعتقال والابتزاز.. مأساة يعمقها النزوح العكسي

10:39

الاحتلال يبدأ ذكرى الطوفان بتنكيس أعلامه في الكنيست

10:34

وفيات الاثنين 7-10-2024

10:27

العاهل السعودي يجري فحوصات طبية جراء التهاب في الرئة

10:20

الأردن يشارك في إخماد الحرائق باليونان

10:13

اتفاقية مع صندوق أبوظبي للتنمية لدعم التحول الرقمي الأردني بـ 100 مليون دولار

10:06

جيش الاحتلال الإسرائيلي للبنانيين: لا تعودوا لمنازلكم

09:58

مجموعة مدارس الجامعة تهنىء بذكرى يوم المعلم

09:50

محامو الأردن يتوقفون عن الترافع أمام المحاكم تضامنا مع غزة ولبنان

09:45

صواريخ حزب الله تضرب حيفا وطبريا وإسرائيل تقصف الضاحية

وفيات
وفيات الاثنين 7-10-2024وفيات الأحد 6-10-2024وفيات الجمعة 4-10-2024وفيات الخميس 3-10-2024وفيات الأربعاء 2-10-2024