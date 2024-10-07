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الاحتلال يبدأ ذكرى الطوفان بتنكيس أعلامه في الكنيست

منذ ساعة واحدة
الاحتلال يبدأ ذكرى الطوفان بتنكيس أعلامه في الكنيست

وطنا اليوم:بدأ الاحتلال يومه، في الذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى، التي سقطت فيها فرقته العسكرية المحيطة بغزة بأكلمها، بعد هجوم لكتائب القسام، بتنكيس أعلامه في الكنيست.
وفي تمام الساعة 6.29 دقيقة، وهي لحظة بدء العملية، قبل عام، بث الكنيست لقطات لعناصر حمايته، وهم يقومون بتنكيس الأعلام.
في المقابل وعلى الجانب الفلسطيني، في صبيحة اليوم الاثنين، الذي يوافق الذكرى الأولى من عملية طوفان الأقصى ، أعلنت كتائب القسام قصف عدد من مواقع ومستوطنات الاحتلال حول القطاع.
وقالت القسام؛ إنها قصفت موقع “صوفا” العسكري وتحشدات العدو في معبر رفح البري، وقرب مغتصبة “حوليت” ومركز عمليات موقع “كرم أبو سالم” العسكري، بعدد من صواريخ “رجوم” عيار 114 ملم.
وهاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ إنه أهدافا ومنصات لإطلاق الصواريخ تابعة لحماس في جميع أنحاء قطاع غزة.
كما استهدفت طائراته المروحية شمال مخيم البريج، وسط القطاع الذي تعرض لقصف مدفعي عنيف.
وأطلقت آليات الاحتلال النار بشكل مكثف في محيط شارع صلاح الدين، قرب مدخل شركة الكهرباء شمال شرق مخيم النصيرات.
وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي الحكومي؛ إن الاحتلال ارتكب 3654 مجزرة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأضاف، أن 25973 طفلا يعيشون دون والديهم أو دون أحدهما نتيجة حرب الإبادة، كما أخرج الاحتلال 34 مستشفى و80 مركزا صحيّا عن الخدمة.
واستهدف 162 مؤسسة صحية و131 سيارة إسعاف منذ بدء حرب الإبادة.


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