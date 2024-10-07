العاهل السعودي يجري فحوصات طبية جراء التهاب في الرئة

وطنا اليوم:ذكرت وكالة الأنباء السعودية، نقلا عن بيان للديوان الملكي أن العاهل السعودي الملك سلمان سيخضع لفحوص طبية مساء امس الأحد جراء التهاب في الرئة.

ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل.

وتلقى العاهل السعودي البالغ من العمر 88 عاما علاجا طبيا من التهاب في الرئة في مايو.

وكانت آخر مرة ترأس فيها الملك سلمان اجتماعا لمجلس الوزراء في أغسطس بعد أقل من أسبوعين من إصداره أمرا ملكيا يسمح للمجلس بالانعقاد في غيابه أو غياب ولي العهد أو كليهما.