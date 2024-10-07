بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

اتفاقية مع صندوق أبوظبي للتنمية لدعم التحول الرقمي الأردني بـ 100 مليون دولار

منذ ساعتين
اتفاقية مع صندوق أبوظبي للتنمية لدعم التحول الرقمي الأردني بـ 100 مليون دولار

وطنا اليوم:وقعت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الاثنين، اتفاقية مع صندوق أبوظبي للتنمية، للإعلان عن مشروع التحول الرقمي بقيمة 100 مليون دولار.
وأشار مصدر، إلى أن المشروع مختص بتطوير القطاع الصحي، وتقييم لواقع الخدمات الرقمية المقدمة في القطاع وما تحتاجه من تطوير.
وأوضح أن المشروع يعالج العديد من المشكلات في القطاع الصحي على رأسها نقص الأطباء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:51

وزير الخارجية يصل بيروت على متن طائرة مساعدات أردنية للأشقاء في لبنان

11:47

الحرس الثوري يكشف مصير قاآني : بصحة جيدة

11:39

فتح باب التسجيل لبرنامج الإقامة للأطباء المدنيين بالخدمات الطبية

11:35

الجغبير: اختيار الجيطان نائبا لرئيس منظمة العمل العربي يؤكد تقدير الاشقاء لدور المملكة في تعزيز العمل المشترك

11:32

لتلبية الطلب على تحقيق التميز في إدارة المرافق في السعودية .. تراسنت وجوليد القابضة تطلقان شركة تراسنت العربية

11:27

بذكرى طوفان الأقصى .. إطلاق صواريخ من غزة باتجاه تل أبيب

11:01

بحث سبل التعاون بين مجمع اللغة العربية الاردني والمشروع الوطني للدفاع عن اللغة العربية

10:47

خرفان يثمن الدعم الاسباني للاجئين الفلسطينيين وللأونروا خلال زيارة ملك اسبانيا لمخيم البقعة

10:44

السوريون العائدون من لبنان تحت خطر الاعتقال والابتزاز.. مأساة يعمقها النزوح العكسي

10:39

الاحتلال يبدأ ذكرى الطوفان بتنكيس أعلامه في الكنيست

10:34

وفيات الاثنين 7-10-2024

10:27

العاهل السعودي يجري فحوصات طبية جراء التهاب في الرئة

وفيات
وفيات الاثنين 7-10-2024وفيات الأحد 6-10-2024وفيات الجمعة 4-10-2024وفيات الخميس 3-10-2024وفيات الأربعاء 2-10-2024