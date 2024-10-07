اتفاقية مع صندوق أبوظبي للتنمية لدعم التحول الرقمي الأردني بـ 100 مليون دولار

وطنا اليوم:وقعت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الاثنين، اتفاقية مع صندوق أبوظبي للتنمية، للإعلان عن مشروع التحول الرقمي بقيمة 100 مليون دولار.

وأشار مصدر، إلى أن المشروع مختص بتطوير القطاع الصحي، وتقييم لواقع الخدمات الرقمية المقدمة في القطاع وما تحتاجه من تطوير.

وأوضح أن المشروع يعالج العديد من المشكلات في القطاع الصحي على رأسها نقص الأطباء.