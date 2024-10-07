جيش الاحتلال الإسرائيلي للبنانيين: لا تعودوا لمنازلكم

وطنا اليوم:نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي إعلانا يطالب فيه سكان القرى اللبنانية إلى عدم العودة لمنازلهم، حتى إشعار آخر، مع التنويه بأن “القصف سيستمر”.

وجاء في البيان، الاثنين: “عاجل.. نداء إلى جميع سكان القرى اللبنانية الذين أخلوا منازلهم حفاظا على سلامتهم: غارات جيش الدفاع مستمرة”.

وأكمل البيان: “من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم.. لا تعودوا الى المنازل حتى إشعار آخر”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الفرقة 91 بدأت مساء أمس عمليات برية مركزة ومحددة في جنوب لبنان.

وتندرج عمليات الجبهة الشمالية العسكرية تحت القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، وهي قيادة إقليمية مركزها مدينة صفد، ويخضع لها النشاط العسكري كله في لواء الشمال، وتتبع لها العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش في سوريا ولبنان، ويتركز نشاطها العملياتي والاستخباراتي في الجليل والجولان المحتلين وجنوب لبنان.

وتضم الفرقة “91” ستة ألوية، منها لواءان لحراسة الحدود اللبنانية ومنع التسلل عبرها، وهما: “لواء برعام” الذي يتولى حراسة الجهة الغربية من الحدود من رأس الناقورة حتى المالكية، و”اللواء 769″ الذي يتولى حراسة الحدود في النصف الشرقي من المالكية حتى جبل الشيخ.