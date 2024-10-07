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الخامنئي: 7 أكتوبر أعادت كيـان الاحتلال 70 عامًا إلى الوراء

منذ ساعتين
اسماعیل هنیه

وطنا اليوم:قال المرشد الأعلى الإيراني علي الخامنئي، الإثنين إن عملية طوفان الأقصى أعادت كيان الاحتلال 70 عامًا إلى الوراء”، وفقا لوكالة “تسنيم”.
وكتب على منصة “إكس” بالعبرية: “عملية طوفان الأقصى أعادت الكيـان الصهيوني 70 عامًا إلى الوراء”.
وكان الخامنئي قد أكد الجمعة الماضية، أن “طوفان الأقصى” يمثل تحركًا مشروعًا وطبيعيًا للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الاحتلال لن يحقق النصر أبدًا على حماس وحزب الله.
ووصف الخامنئي الاحتلال الإسرائيلي بأنه “كيان خبيث بلا جذور ومزيّف ومتزعزع (..) ولن يُكتب له البقاء”.
وأردف قائلا: أن الاحتلال نفسه اقتنع بأنه “لن يحقق النصر” على حزب الله وحماس. وسبقت الصلاة مراسم تكريم للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

طوفان الأقصى
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر عام 2023، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

ارتفاع قتلى جنود الاحتلال
وآخر حصيلة، أعلن جيش الاحتلال ارتفاع عدد قتلاه إلى 727 ضابطا وجنديا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ومقتل 347 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي، حسب زعم الاحتلال.
ووفق جيش الاحتلال، أصيب 4,590 جنديا منذ بداية العدوان على غزة، منهم 2,746 إصابة طفيفة و1,149 إصابة متوسطة و695 إصابة حرجة.


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