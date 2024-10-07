الحوثيون يعلنون ذكرى السابع من أكتوبر عطلة رسمية

وطنا اليوم_أعلنت اللجنة العليا في اليمن أن يوم غد الاثنين، الذي يصادف ذكرى أحداث 7 أكتوبر، سيكون عطلة رسمية في البلاد.

وأوضحت اللجنة أن احتفالات ومسيرات كبيرة ستقام في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى، وستستمر حتى 14 أكتوبر/سبتمبر، الذي يصادف الذكرى الـ61 لثورة 14 أكتوبر.

في السياق ذاته، ألقى زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين، عبد الملك الحوثي، كلمته الأسبوعية اليوم، حيث تطرق إلى التطورات الإقليمية وإحياء ذكرى السابع من أكتوبر.

ووصف الحوثي أحداث السابع من أكتوبر بأنها “حدث صادم لا يمكن أن يُمحى من الذاكرة الإسرائيلية”، مشيراً إلى أنه ألحق ضرراً كبيراً بـ”الغطرسة الإسرائيلية”.

كما أضاف الحوثي أن عملية “طوفان الأقصى”، والتي تطلق عليها إسرائيل “السيوف الحديدية”، كشفت من يدعم القضية الفلسطينية بصدق ومن يدعي ذلك كذباً.

واختتم الحوثي حديثه بالإشارة إلى أن قواتهم المسلحة استهدفت 193 سفينة تابعة لإسرائيل أو لحلفائها الأمريكيين والبريطانيين، مشيراً إلى أن القصف الجوي الذي استهدف اليمن بلغ 774 هجمة، أسفرت عن مقتل 82 شخصاً وإصابة 340 آخرين.