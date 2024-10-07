بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

مسؤول بحزب الله يتحدث عن اختيار قيادة جديدة ومصير صفي الدين

منذ ساعة واحدة
مسؤول بحزب الله يتحدث عن اختيار قيادة جديدة ومصير صفي الدين

وطنا اليوم_قال المسؤول في حزب الله اللبناني محمود قماطي، الأحد، إن الجماعة تدار بشكل مشترك داخليا وإن اختيار أمين عام سيستغرق بعض الوقت.

وأضاف قماطي في تصريح للتلفزيون العراقي الرسمي: “إسرائيل تستهدف المراكز والأبنية المدنية بعد بنك الأهداف العسكرية مما يدل على الإفلاس والوحشية”.

وأضاف: “لم نستهدف إلا مناطق عسكرية رغم خسائرنا لكن للصبر حدود”. 

وفيما يتعلق بمصير هاشم صفي الدين، القيادي في حزب الله، قال قماطي: “إن إسرائيل لا تسمح باستمرار عمليات البحث عنه”.

كما أكد أنه ليست لديه معلومات عن مصير قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني بعد الضربة الإسرائيلية على بيروت وسيتم البحث في حقيقة هذه المسألة.

كما نفى صحة الأخبار المتداولة بشأن نقل جثمان حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله والذي اغتالته إسرائيل، إلى العراق أو إيران، مبرزا أن “اختيار أمين عام جديد للحزب سيستغرق بعض الوقت”.

وتابع: “صواريخنا وصلت مسافة 150 كم بعمق الأراضي المحتلة ونقصـف أهدافا عسكرية فقط”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
03:14

الصفدي يبحث مع نظيره الإسباني جهود وقف إطلاق النار

01:33

“المحامين” تدعو للتوقف عن الترافع في الذكرى الأولى للسابع من اكتوبر

00:04

أميركا عرضت تعويضات على إسرائيل حتى لا تهاجم بإيران

23:05

لجنة مشتركة بين “صناعة الأردن” و” منتجي المواد الزراعية” لبحث قضايا مصنعي الأسمدة والمبيدات ومنتجي البذور المهجنة

22:49

عام على الإبادة الجماعية في غزة والعالم في سبات عميق 

21:29

الأردنيون لا يمارسون دور ” شاهد الزور”

21:10

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : الأردن والإمارات .. مَضربُ المَثَل ومَبعثُ الأمل

21:01

التنمية السياسية: من التوعية والتثقيف إلى التطبيق

20:23

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط متأثرا بجراحه في معارك غزة

20:15

الخارجية تتابع ما ورد بخصوص اختفاء مواطنيْن في المكسيك

20:11

الأردن يدين مساعي الكنيست لحظر الأنروا بالأراضي المحتلة

19:47

الملك يستقبل وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي

وفيات
وفيات الأحد 6-10-2024وفيات الجمعة 4-10-2024وفيات الخميس 3-10-2024وفيات الأربعاء 2-10-2024النائب الأسبق محمد أرسلان في ذمة الله