مسؤول بحزب الله يتحدث عن اختيار قيادة جديدة ومصير صفي الدين

وطنا اليوم_قال المسؤول في حزب الله اللبناني محمود قماطي، الأحد، إن الجماعة تدار بشكل مشترك داخليا وإن اختيار أمين عام سيستغرق بعض الوقت.

وأضاف قماطي في تصريح للتلفزيون العراقي الرسمي: “إسرائيل تستهدف المراكز والأبنية المدنية بعد بنك الأهداف العسكرية مما يدل على الإفلاس والوحشية”.

وأضاف: “لم نستهدف إلا مناطق عسكرية رغم خسائرنا لكن للصبر حدود”.

وفيما يتعلق بمصير هاشم صفي الدين، القيادي في حزب الله، قال قماطي: “إن إسرائيل لا تسمح باستمرار عمليات البحث عنه”.

كما أكد أنه ليست لديه معلومات عن مصير قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني بعد الضربة الإسرائيلية على بيروت وسيتم البحث في حقيقة هذه المسألة.

كما نفى صحة الأخبار المتداولة بشأن نقل جثمان حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله والذي اغتالته إسرائيل، إلى العراق أو إيران، مبرزا أن “اختيار أمين عام جديد للحزب سيستغرق بعض الوقت”.

وتابع: “صواريخنا وصلت مسافة 150 كم بعمق الأراضي المحتلة ونقصـف أهدافا عسكرية فقط”.