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“الخارجية” تتابع حادث اختفاء مواطنيْن أردنيين بالمكسيك

6 أكتوبر 2024
“الخارجية” تتابع حادث اختفاء مواطنيْن أردنيين بالمكسيك

وطنا اليوم_أكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تتابع المعلومات التي وردت بخصوص حادث اختفاء مواطنين أردنيين اثنين داخل الولايات المتحدة المكسيكية.

وقال السفير القضاة حول المواطنين الأردنيين المفقودين في المكسيك، إن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، وسفارة المملكة في المكسيك، تتابع مع السلطات المكسيكية المختصة عمليات البحث عن المواطنين المفقودين داخل الأراضي المكسيكية، مبيناً أن ذوي المفقودين أبلغوا الوزارة أن المفقودين كانا سافرا إلى الولايات المتحدة الأميركية للبحث عن فرصة عمل، وانقطع الاتصال بهما في المكسيك قبل الوصول إلى الولايات المتحدة.

وأكد السفير القضاة أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية على تواصل مستمر مع ذوي المفقودين، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعثور عليهما وضمان عودتهما سالمين إلى المملكة بأسرع وقت ممكن .


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