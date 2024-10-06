بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط متأثرا بجراحه في معارك غزة

منذ دقيقة واحدة
جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط متأثرا بجراحه في معارك غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي من اللواء الثامن متأثرا بجراحه بعد إصابته بصورة بالغة منتصف حزيران الماضي خلال معارك شمال قطاع غزة.
وأكد الجيش في بيان، اليوم الأحد، إصابة ضابط من كتيبة شاكيد وجنديين من الكتيبة 932 لواء نحال بجروح خطيرة في وقت سابق من اليوم خلال معارك شمال قطاع غزة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:15

الخارجية تتابع ما ورد بخصوص اختفاء مواطنيْن في المكسيك

20:11

الأردن يدين مساعي الكنيست لحظر الأنروا بالأراضي المحتلة

19:47

الملك يستقبل وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي

19:43

المومني للناطقين: ضرورة إعلام المجتمع بماهية القرارات ودوافعها

19:34

طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 4 تباشر أعمالها

19:27

الأردن ينفي فتح مجاله الجوي للطائرات الإسرائيلية لمهاجمة إيران

19:25

أبو عبيدة: نبارك عملية بئر السبع التي نفذها أحد أبطالنا

19:16

وزيرة النقل تبحث مع نقابة ملاحة الأردن تحديات القطاع

19:07

القوات المسلحة تنفذ إنزالاً جوياً جديداً على جنوب قطاع غزة

19:06

نعم يا دولة الرئيس ، طموحات الشباب سقفها السماء

19:03

إلغاء رحلات الطيران في إيران ابتداء من مساء اليوم

17:42

موظفو كابيتال بنك يتطوعون لنشر الثقافة المالية بالتعاون مع مبادرة مدرستي ضمن فعالية اليوم الوظيفي

وفيات
وفيات الأحد 6-10-2024وفيات الجمعة 4-10-2024وفيات الخميس 3-10-2024وفيات الأربعاء 2-10-2024النائب الأسبق محمد أرسلان في ذمة الله