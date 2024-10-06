بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الخارجية تتابع ما ورد بخصوص اختفاء مواطنيْن في المكسيك

منذ 26 ثانية
الخارجية تتابع ما ورد بخصوص اختفاء مواطنيْن في المكسيك

وطنا اليوم:أكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تتابع المعلومات التي وردت بخصوص حادث اختفاء مواطنين أردنيين اثنين داخل الولايات المتحدة المكسيكية.
وقال السفير القضاة في ردٍ على استفسار من وكالة الأنباء الأردنية (بترا) حول المواطنين الأردنيين المفقودين في المكسيك، إن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، وسفارة المملكة في المكسيك، تتابع مع السلطات المكسيكية المختصة عمليات البحث عن المواطنين المفقودين داخل الأراضي المكسيكية، مبيناً أن ذوي المفقودين أبلغوا الوزارة أن المفقودين كانا سافرا إلى الولايات المتحدة الأميركية للبحث عن فرصة عمل، وانقطع الاتصال بهما في المكسيك قبل الوصول إلى الولايات المتحدة.
وأكد السفير القضاة أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية على تواصل مستمر مع ذوي المفقودين، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعثور عليهما وضمان عودتهما سالمين إلى المملكة بأسرع وقت ممكن .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:11

الأردن يدين مساعي الكنيست لحظر الأنروا بالأراضي المحتلة

19:47

الملك يستقبل وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي

19:43

المومني للناطقين: ضرورة إعلام المجتمع بماهية القرارات ودوافعها

19:34

طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 4 تباشر أعمالها

19:27

الأردن ينفي فتح مجاله الجوي للطائرات الإسرائيلية لمهاجمة إيران

19:25

أبو عبيدة: نبارك عملية بئر السبع التي نفذها أحد أبطالنا

19:16

وزيرة النقل تبحث مع نقابة ملاحة الأردن تحديات القطاع

19:07

القوات المسلحة تنفذ إنزالاً جوياً جديداً على جنوب قطاع غزة

19:06

نعم يا دولة الرئيس ، طموحات الشباب سقفها السماء

19:03

إلغاء رحلات الطيران في إيران ابتداء من مساء اليوم

17:42

موظفو كابيتال بنك يتطوعون لنشر الثقافة المالية بالتعاون مع مبادرة مدرستي ضمن فعالية اليوم الوظيفي

16:38

الملك والرئيس الإماراتي يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

وفيات
وفيات الأحد 6-10-2024وفيات الجمعة 4-10-2024وفيات الخميس 3-10-2024وفيات الأربعاء 2-10-2024النائب الأسبق محمد أرسلان في ذمة الله