الملك والرئيس الإماراتي يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

وطنا اليوم:يعقد جلالة الملك عبدالله الثاني مباحثات مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الأمارات العربية المتحدة في قصر بسمان الزاهر.

وشهد جلالة الملك وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة واتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية بين حكومتي البلدين.

واستقبل جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الرئيس الإماراتي لدى وصوله إلى مطار ماركا.

وكان في الاستقبال رئيس الوزراء، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، والسفيران الأردني لدى الإمارات والإماراتي لدى الأردن، وأركان السفارتين.

ويرافق سموه في الزيارة وفد يضم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من كبار المسؤولين.