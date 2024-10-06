بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل إسرائيلية وإصابة 7 آخرين في هجوم بئر السبع

منذ 9 ثواني
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل إسرائيلية وإصابة 7 آخرين في هجوم بئر السبع

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط قتيلة وإصابة عدة أشخاص في عملية إطلاق نار في المحطة المركزية في بئر السبع.
ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن المتحدث باسم الإسعاف الإسرائيلي تأكيده أنه تم إخلاء 10 مصابين في الهجوم ببئر السبع إلى مستشفى سوروكا.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بإصابة 10 أشخاص أحدهم بحالة حرجة في عملية إطلاق النار في بئر السبع. ونقلت عن شهود عيان: أن منفذ الهجوم في كان يرتدي سترة واقية من الرصاص.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الهجوم في محطة بئر السبع المركزية هو عملية طعن، أسفرت عن سقوط ثلاثة جرحى أحدهم بحالة حرجة، مشيرة إلى “تحييد منفذ الهجوم”.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تقوم بعمليات تمشيط بحثا عن مساعدين محتملين لمنفذ عملية إطلاق النار في بئر السبع.
وطلبت من الجميع الابتعاد عن المحطة المركزية في بئر السبع لأن الحدث لم ينته بعد.
وبدورها، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة عدة أشخاص في العملية، وتحييد المنفذ.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:12

إرادتان ملكيتان بتعيين العبابنة رئيسا للمجلس القضائي والغزو رئيسا للمحكمة الدستورية

15:09

الأردن يدين استهداف الاحتلال مسجدا يؤوي نازحين في غزة

15:04

السير : 6 وفيات في يوم واحد ناجمة عن مخالفات خطرة

14:59

زين راعي الاتصالات الحصري لماراثون برومين عمّان

14:57

استطلاع رأي: 50% من الأردنيين يثقون بحكومة جعفر حسان الجديدة

14:52

المساعيد يزور مدرستي الأشرفية والمنارة ويؤكد على متابعة الميدان التربوي

14:50

النهوض بالتعليم: نحو مستقبل أفضل لأبنائن

14:24

الخارجية تجدد الدعوة للأردنيين في لبنان بضرورة المغادرة بأسرع وقت ممكن

14:19

وادي الأردن تزيل اعتداءات على قناة الملك عبدالله

14:14

بيان الحزب المدني الديمقراطي الأردني في الذكرى السنوية الأولى للسابع من اكتوبر

14:12

البنك الأردني الكويتي الراعي الماسي للمؤتمرين الدولي والعربي للمتداولين بالأسواق المالية

14:08

موجة نزوح كبيرة من جباليا بسبب هجوم للاحتلال الإسرائيلي

وفيات
وفيات الأحد 6-10-2024وفيات الجمعة 4-10-2024وفيات الخميس 3-10-2024وفيات الأربعاء 2-10-2024النائب الأسبق محمد أرسلان في ذمة الله