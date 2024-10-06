وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل إسرائيلية وإصابة 7 آخرين في هجوم بئر السبع

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط قتيلة وإصابة عدة أشخاص في عملية إطلاق نار في المحطة المركزية في بئر السبع.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن المتحدث باسم الإسعاف الإسرائيلي تأكيده أنه تم إخلاء 10 مصابين في الهجوم ببئر السبع إلى مستشفى سوروكا.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بإصابة 10 أشخاص أحدهم بحالة حرجة في عملية إطلاق النار في بئر السبع. ونقلت عن شهود عيان: أن منفذ الهجوم في كان يرتدي سترة واقية من الرصاص.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الهجوم في محطة بئر السبع المركزية هو عملية طعن، أسفرت عن سقوط ثلاثة جرحى أحدهم بحالة حرجة، مشيرة إلى “تحييد منفذ الهجوم”.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تقوم بعمليات تمشيط بحثا عن مساعدين محتملين لمنفذ عملية إطلاق النار في بئر السبع.

وطلبت من الجميع الابتعاد عن المحطة المركزية في بئر السبع لأن الحدث لم ينته بعد.

وبدورها، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة عدة أشخاص في العملية، وتحييد المنفذ.