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إرادتان ملكيتان بتعيين العبابنة رئيسا للمجلس القضائي والغزو رئيسا للمحكمة الدستورية

منذ 3 دقائق
إرادتان ملكيتان بتعيين العبابنة رئيسا للمجلس القضائي والغزو رئيسا للمحكمة الدستورية

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة السيد محمود محمد سلامة العبابنة رئيسا للمجلس القضائي، اعتبارا من تاريخ 6/10/2024، وقبول استقالة عطوفة السيد محمد عودة صالح الغزو رئيس المجلس القضائي، اعتبارا من تاريخ 6/10/2024.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة السيد محمد عودة صالح الغزو رئيسا للمحكمة الدستورية اعتبارا من تاريخ 6/10/2024، وتعيين عطوفة السيد محمد حسن سالم السحيمات عضوا في المحكمة الدستورية، اعتبارا من تاريخ 6/10/2024.


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