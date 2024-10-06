المسيرات تعم أنحاء العالم مطالبة بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

وطنا اليوم:شارك آلاف المتظاهرين السبت بعدد من المدن حول العالم في مسيرات احتجاجية مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار بغزة ولبنان.

يأتي ذلك تزامنا مع اقتراب حلول الذكرى الأولى للعدوان المدمر والمتواصل على قطاع غزة.

وخرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في عدة مدن رئيسية في أنحاء العالم السبت للمطالبة بوقف إراقة الدماء.

في وسط لندن، شارك حوالي 40 ألف متظاهر في مسيرة، في حين تجمع آلاف آخرون في باريس وروما ومانيلا وكيب تاون ومدينة نيويورك.

وأقيمت مظاهرات أيضا بالقرب من البيت الأبيض في واشنطن، احتجاجا على دعم الولايات المتحدة لحليفتها إسرائيل في الحملتين العسكريتين في غزة ولبنان.

وضع المتظاهرون في تايمز سكوير بمدينة نيويورك “الكوفية الفلسطينية” ذات اللونين الأسود والأبيض حول أعناقهم ورددوا شعارات مثل “غزة ولبنان ستنتفضان والشعب معكما”، ورفعوا أيضا لافتات تطالب بمنع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وأفضى العدوان الاسرائيلي على القطاع إلى استشهاد زهاء 42 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في القطاع، فضلا عن تشريد كل السكان تقريبا البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وفي جاكرتا عاصمة إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان، تجمع ما لا يقل عن 1000 متظاهر مؤيد للفلسطينيين صباح الأحد بالقرب من السفارة الأمريكية مطالبين واشنطن بالتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة.

وفي روما، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت مدافع المياه بعد اندلاع اشتباكات. وتحدى نحو 6 آلاف محتج حظرا على تنظيم مسيرات في وسط المدينة قبيل ذكرى السابع من أكتوبر / تشرين الأول.

وفي برلين، اجتذب احتجاج نحو 1000 مشارك حملوا أعلاما فلسطينية وهتفوا “عام من الإبادة الجماعية”.

وشارك مؤيدون لإسرائيل أيضا في برلين في احتجاج على تنامي معاداة السامية واندلعت مناوشات بين الشرطة وأشخاص يعارضون احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين.

وفي مانيلا، اشتبك ناشطون مع شرطة مكافحة الشغب بعد منعهم من تنظيم مظاهرة أمام السفارة الأمريكية في العاصمة الفلبينية احتجاجا على دعم واشنطن لإسرائيل.