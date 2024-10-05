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الأردن يرحب بدعوة الرئيس الفرنسي وقف تصدير أسلحة للاحتلال الإسرائيلي

منذ دقيقتين
الأردن يرحب بدعوة الرئيس الفرنسي وقف تصدير أسلحة للاحتلال الإسرائيلي

وطنا اليوم_رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقف تصدير أسلحة للاحتلال الإسرائيلي، تستخدم في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

 

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، أن دعوة الرئيس الفرنسي هي خطوة منسجمة مع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية، وجميع القرارات ذات الصلة التي أكدت على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، وحماية المدنيين.

 

وثمن السفير القضاة مواقف فرنسا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة وفق حل الدولتين، مشيداً بجهودها في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

 

وشدد السفير القضاة على أهمية فرض حظر كامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكداً أن عدم فرض عواقب حقيقية على إسرائيل سيؤدي إلى استمرار عدوانها على غزة ولبنان وانتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة ، بما يشكل خرقاً للقانون الدولي، وتهديداً لأمن المنطقة برمتها.


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