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الميداني الأردني شمال غزّة/ 79 يوزع طرودًا غذائية

منذ 20 ثانية
الميداني الأردني شمال غزّة/ 79 يوزع طرودًا غذائية

وطنا اليوم_وزّعت طواقم المستشفى الميداني الأردني شمال غزة/ 79، الجمعة، طروداً غذائية سيرتها القوات المسلحة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية للأهل في شمال قطاع غزة، وذلك انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية وضمن الجهود التي يبذلها الأردن لدعم الأهل في قطاع غزة.

وقال قائد قوة المستشفى: “قمنا بتجهيز طرود خير تضمنت مواد غذائية، ليتم توزيعها على الأهل في شمال قطاع غزة، لمساندتهم والتخفيف عنهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع”.

من جانبهم، عبر أهالي القطاع عن شكرهم وتقديرهم للمواقف الأردنية المشرفة تجاه الشعب الفلسطيني والدور الأردني المستمر بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعم للقضية الفلسطينية.


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