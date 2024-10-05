أول تعليق من حزب الله على مصير هاشم صفي الدين خليفة نصرالله المحتمل

وطنا اليوم_نقلت وكالة فرانس برس عن “مصدر رفيع” في حزب الله، السبت، أن الاتصال مع رئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين “مقطوع” منذ سلسلة الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية الجمعة.

وقال المصدر من دون الكشف عن هويته إن “الاتصال مع السيد صفي الدين مقطوع منذ الغارات العنيفة على الضاحية”، مضيفا “لا نعلم إذا كان موجودا في المكان الذي استهدفته الغارات، ومن كان موجودا معه”.

وكانت 3 مصادر أمنية لبنانية قالت لوكالة رويترز، السبت، إن الضربات الإسرائيلية المكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ الجمعة، تمنع رجال الإنقاذ من تمشيط موقع غارة يُشتبه في أنها أدت إلى مقتل صفي الدين، الزعيم المحتمل الجديد لحزب الله خلفا لحسن نصرالله.

وقال أحد المصادر الأمنية، إن الاتصال “فُقد” مع صفي الدين منذ ضربة الجمعة.