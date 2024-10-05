عشيرة الملكاوي تهنئ الدكتور محمد عصام ملكاوي بمناسبة ترقيته إلى رتبة أستاذ

وطنا البوم_تتقدم عشيرة الملكاوي عامةً والإعلامي محمد ملكاوي خاصةً بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الدكتور محمد عصام ملكاوي، من كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات – قسم هندسة البرمجيات في جامعة العلوم والتكنولوجيا، بمناسبة ترقيته إلى رتبة أستاذ.

ويُعد الدكتور محمد عصام ملكاوي من الكفاءات الأكاديمية المتميزة، حيث حصل على درجة الدكتوراه في هندسة الحاسوب من جامعة إلينوي في يوربانا – تشامبين، بالإضافة إلى الماجستير من جامعة اليرموك، والبكالوريوس من مؤسسة بوليتكنيك طشقند.

سائلين المولى عز وجل له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته الأكاديمية، وأن يُكلّل جهوده بمزيد من الإنجازات والتقدم. وتتمنى العشيرة لك المزيد من التقدم والنجاح ورفع اسم العشيرة عالياً في المحافل الأكاديمية والمهنية.