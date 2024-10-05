وطنا اليوم_

انتخب نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان نائباً لرئيس مجلس ادارة منظمة العمل العربية عن فريق أصحاب العمل، وذلك خلال أعمال اجتماع مجلس ادارة المنظمة بدورته الواحدة بعد المئة والذي عقد يوم الخميس الماضي في العاصمة المصرية القاهرة.

وأعرب الجيطان عن اعتزازه بهذا التكليف، وان ذلك يأتي نتيجة للسمعة والمكانة التي تحظى بها المملكة الأردنية الهاشمية في شتى المجالات، وعلى الدور الذي تلعبه غرفة صناعة الأردن ومساهماتها الفاعلة في دعم قضايا أصحاب العمل على المستويين الوطني والعربي، مؤكداً على أنه سيضع كافة جهوده وامكاناته لما فيه من تحقيق المنفعة الكاملة على الأردن، خاصة في ظل الازمات المحيطة والتزامه بتعزيز التعاون بين الحكومات وأصحاب العمل والنقابات العمالية لتطوير سياسات العمل في المنطقة العربية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

يُذكر ان السيد محمد وليد الجيطان يتمتع بخبرة واسعة في القطاع الصناعي وإدارة الأعمال، كما يشغل منصب نائب رئيس غرفة صناعة الأردن، وله دور بارز في دعم قضايا الصناعة الوطنية وتحسين بيئة الأعمال في الأردن ودعم قضايا اصحاب العمل على المستوى المحلي والدولي.

وتعد منظمة العمل العربية، واحدة من أبرز المنظمات الإقليمية التي تهدف إلى تنسيق الجهود بين الدول العربية في مجالات العمل والتوظيف والحوار الاجتماعي، وتركز على تعزيز حقوق العمال وأصحاب العمل في إطار التوازن بين مصالح الطرفين، وتطوير سياسات العمل التي تلبي احتياجات الأسواق المحلية وتواكب التحديات العالمية.