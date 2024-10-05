مؤسسة Orange الأردن تعقد اتفاقية شراكة مع جمعية المهارات الرقمية DigiSkills

وطنا اليوم_أبرمت مؤسسة Orange الأردن اتفاقية شراكة مع جمعية المهارات الرقمية DigiSkills التابعة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وذلك لبرنامج أكاديمية البرمجة من أورنج الأردن، المنفذ تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية. وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من الجهود المتضمنة ضمن أكبر برنامج لتنمية المهارات الرقمية والتوظيف والذي تم إطلاقه بإشراف وتنفيذ جمعية المهارات الرقمية ومشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، وبتمويل من البنك الدولي، بهدف تأهيل خريجي الجامعات الأردنية في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتزويدهم بالمهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل.

وأعلن الطرفان عن إطلاق الفوج الأول والمؤلف من 50 طالباً وذلك في إطار المساعي الهادفة إلى بناء قدراتهم في مجال البرمجة التي تعد من أكثر المجالات طلباً في سوق العمل.

ويهدف الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى تمكين 100 طالب من بناء مهاراتهم التقنية وتنمية مهاراتهم الحياتية وتطوير لغتهم الإنجليزية، مع العلم بأنه تم تصميم هذا البرنامج التدريبي المتكامل الذي سيلتحق به الطلاب لينتهي بالتوظيف.

وأعربت مؤسسة Orange الأردن عن أهمية هذه الاتفاقية كونها تعزز دور الشراكات في تمكين البرنامج الذي أطلقته جمعية المهارات الرقمية من تحقيق هدفه، خصوصاً أنه يشكل إضافة هامة إلى الجهود التي تحشد لها المؤسسات في القطاعين العام والخاص، لتسريع وتيرة تحقيق رؤية التحول الرقمي بالإضافة إلى البناء على المنجزات الوطنية في مجال التكنولوجيا.

كما يأتي هذا التعاون انسجاماً مع الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين أورنج الأردن ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتنفيذ مشاريع مشتركة تركز على نشر الثقافة الرقمية وتطوير المهارات الشبابية والفنية في سوق العمل.

ومن الجدير بالذكر أن جمعية المهارات الرقمية تأسست عام 2021 كجمعية غير ربحية تابعة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. كما يشار إلى أن أكاديمية البرمجة من أورنج أسهمت في تعزيز مهارات أكثر من 800 طالبة وطالب كما بلغت نسبة التوظيف أكثر من 80%.

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