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بلدية إربد الكبرى تستكمل أعمال رفع أغطية المناهل بكلفة 40 ألف دينار

منذ ساعتين
بلدية إربد الكبرى تستكمل أعمال رفع أغطية المناهل بكلفة 40 ألف دينار

وطنا اليوم_أعلنت بلدية إربد الكبرى عن تخصيص مبلغ 40 ألف دينار لتنفيذ أعمال رفع أغطية المناهل والجريلات في الشوارع. وأوضحت مديرة مديرية العطاءات في البلدية، المهندسة إيناس حداد، أن العطاء الذي أُحيل بشكل رسمي قبل عدة أيام يتضمن إجراء أعمال الصيانة، والتي تشمل رفع مناهل الصرف الصحي والجريلات والمناهل الخاصة بتصريف مياه الأمطار وأغطيتها في الشوارع المعبدة، مع توحيد منسوبها مع الطبقة الإسفلتية الحالية.

 

وأكّدت حداد أن شروط العطاء تضمن تنفيذ الأعمال وفق أعلى المواصفات الهندسية المعتمدة، بما يضمن سلامة المركبات المارة على الطريق وعدم تعرّضها لأي أضرار.

 

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الطوارئ التي وضعتها بلدية إربد الكبرى، استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء، بهدف تسهيل حركة المواطنين أثناء تساقط الأمطار، والتخفيف من أي مشكلات قد تنجم عن تجمع المياه في الشوارع.


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