اتفاقية لإدارة وتخطيط الموارد المؤسسية بين تجارة عمان والمبادرة الأولى للاستثمار

وطنا اليوم_عمان – وقعت غرفة تجارة عمان اتفاقية تعاون مع شركة المبادرة الأولى للاستثمار والتكنولوجيا، لشراء رخص وتطبيق نظام إدارة وتخطيط الموارد المؤسسية( Trio365).

وتهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، ومدير الشركة مصطفى أبوشحادة، بحضور

رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – انتاج

عيد الصويص، الى أتمتة جميع العمليات الادارية والمالية والمحاسبة في الغرفة، وإدارة جميع هذه العمليات بكفاءة في نظام متكامل.

وأكد الحاج توفيق أنه في ظل التسارع العالمي لقطاع تكنولوجيا المعلومات، بات من الضروري إستخدام أنظمة ذكيه تحاكي متطلبات وتطلعات قطاع الاعمال المستقبلية، وتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لاعضاء الغرفة كما ونوعا.

وأشار الحاج توفيق إلى أهمية نظام إدارة وتخطيط الموارد المؤسسية (Trio365) في أتمتة العمليات الإدارية والمالية، مما يسهل تقديم خدمات أكثر كفاءة لأعضاء الغرفة، لافتا الى إن التحول الرقمي لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة ملحة تماشياً مع الاتجاهات العالمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن توقيع اتفاقية التعاون مع شركة المبادرة الأولى للاستثمار والتكنولوجيا يندرج ضمن استراتيجية الغرفة لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الأعمال الأردني، مؤكدا ان التكنولوجيا هي الحل للكثير من التحديات التي تواجهها المؤسسات اليوم، لتحقيق مستوى أعلى من الكفاءة والشفافية في جميع عملياتها .

من جانبه أكد أبوشحادة على أهمية بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات ذات خبرة عريقة في قطاع الأعمال لتقديم حلول تكنولوجية متكاملة تعزز من مستوى الخدمات المقدمة لمنتسبي الغرفة والموظفين، وتساعدهم على تحقيق أهدافهم بكفاءة، لافتا الى ان هذه الاتفاقية تأتي في وقت يحتاج فيه القطاع التجاري إلى أدوات حديثة تلبي احتياجاته المتزايدة.

كما عبّر عن ثقته في قدرة النظام على مواجهة التحديات المستقبلية، مشيراً إلى أن “Trio365 ليس مجرد نظام إداري، بل هو أداة استراتيجية تساعد المؤسسات على التكيف مع التغيرات السريعة في بيئة الأعمال.

ويتميز النظام بتمكين المؤسسات من القيام بالتحول الرقمي الكامل في جميع مجالات العمل كونه نظام تطوير وبرمجة لمخطط سير العمليات، ومصمم للمؤشرات الذكية، والتقارير وإدارة الصلاحيات، كما يتميز النظام باتاحة الوصول لكافة شاشات النظام والتقارير من خلال متصفح الانترنت لإدارة الحسابات، والموارد البشرية والرواتب، ونظام المخزون والمستودعات، والمشتريات، والمبيعات، والأنظمة الأخرى المتوفرة ضمن النظام العام للبرنامج.