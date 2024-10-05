وطنا اليوم_في خطوة تعكس مكانة الأردن الريادية في صناعة الأسمدة العربية، اُعلن أمس عن تسمية رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية تعيين المهندس شحادة أبو هديب، رئيساً للمجلس الاستشاري للاتحاد العربي للأسمدة.

وفي تعليقه على هذا التعيين، أعرب المهندس أبو هديب فخره واعتزازه بتولي رئاسة المجلس الاستشاري للاتحاد العربي للأسمدة في هذه المرحلة المهمة التي تشهد تغيرات كبيرة في الأسواق الزراعية العالمية، موضحاً أن الاتحاد العربي للأسمدة يعد منصة حيوية لتعزيز التعاون بين الشركات والمؤسسات العربية العاملة في هذا القطاع.

ولفت المهندس أبو هديب إلى أن المجلس سيواصل العمل لتحقيق أهداف الاتحاد المتمثلة في تطوير صناعة الأسمدة العربية التي تمتلك إمكانيات كبيرة للنمو والتطور، وزيادة تنافسيتها على المستوى العالمي وبما يخدم قطاع الزراعة والأمن الغذائي في المنطقة، من خلال وضع وتنفيذ استراتيجيات جديدة تستجيب للتحديات العالمية الحالية، مثل تغير المناخ والأزمات الغذائية التي تشهدها العديد من الدول على مستوى المنطقة والعالم.

وتُعد شركة البوتاس العربية، التي يترأس مجلس إدارتها المهندس شحادة أبو هديب، إحدى أهم ركائز صناعة الأسمدة في الوطن العربي والعالم، حيث تلعب دوراً محورياً في تعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال توفير منتجات البوتاس عالية الجودة. وتتميز الشركة بمساهمتها الفاعلة في تطوير صناعة الأسمدة وتعزيز تنافسيتها عالمياً، بالإضافة إلى دورها الرائد في دعم الاقتصاد الوطني الكلي.