منح دراسية من جامعة تيشك الدولية في العراق لبرنامج البكالوريوس 2024/2025

وطنا اليوم_تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تقديم جامعة تيشك الدولية / جمهورية العراق خصم خاص للطلبة الأردنيين بنسبة (50%) من الرسوم الجامعية طيلة فترة الدراسة في الجامعة، مع توفير السكن الداخلي للطلبة (الذكور والاناث) وبأسعار مخفضة، وتضم الجامعة ثمان كليات: (طب الأسنان، الصيدلة، التمريض، الهندسة، العلوم التطبيقية، التربية، القانون، إدارة الأعمال) علماً بأن الجامعة ستقوم بإجراء امتحان كفاءة باللغة الإنجليزية للطلبة المتقدمين بطلبات (مقابلة عبر الانترنت مع لجنة تحضيرية) لتقييم مستوى الطالب في اللغة الإنجليزية.
آلية التقديم:
- تعبئة النموذج المرفق بالإعلان وارفاق الوثائق المطلوبة وارساله الى البريد الالكتروني التالي: Admission@Tiu.edu.iq
- وللاطلاع على مزيد من المعلومات والوثائق المطلوبة بإمكان الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الجزئية الدخول الى الموقع الالكتروني التالي: https://admissions.tiu.edu.iq/contact-us