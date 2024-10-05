“إطلاق خدمة تفعيل الهوية الرقمية للمغتربين في أمريكا وكندا بالتعاون بين الخارجية والبريد الأردني وVFS Global”

وطنا اليوم_نيويورك، ٥ تشرين الأول، ٢٠٢٤- في خطوة لتعزيز الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين الأردنيين المقيمين في خارج المملكة الأردنية الهاشمية، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وشركة البريد الأردني، بالتوافق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن تفعيل خدمة الهوية الرقمية للأردنيين المقيمين في الخارج، بالتعاون مع شركة “ايرس جارد”، بعد الاتفاق مع شركة “في إف إس جلوبال” لتقديم خدمة تفعيل الهوية الرقمية بشكل سلس من خلال تطبيق “سند” عبر الهواتف المحمولة.

وستتيح خدمة تفعيل الهوية الرقمية من خلال مكاتب شركة VFS Global إمكانية وصول المواطنين الأردنيين المقيمين في الخارج إلى كافة الخدمات الحكومية عبر تطبيق “سند”، والتي أصبحت متاحة الآن أمام الأردنيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا اعتباراً من ٣ تشرين الأول ٢٠٢٤، حيث سيستفيد من هذه الخدمات الحكومية نحو ٢٠٠ ألف أردني مغترب.

ورعى حفل إطلاق الخدمة رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، وسفيرة المملكة الأردنية الهاشمية في الولايات المتحدة الأمريكية دينا قعوار، ومندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمود الحمود، ومدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، والرئيس الإقليمي في الأمريكيتين لدى شركة في “إف إس جلوبال” أميت كومار شارما، وذلك في مراسم احتفالية أقيمت في كلاً من نيويورك وواشنطن العاصمة. كما قامت سفيرة المملكة لدى كندا صباح الرافعي بافتتاح هذه الخدمة في مكاتب VFS في مدينة تورونتو.

وأكد الداوود أنه أصبح بإمكان أي مواطن أردني خارج حدود المملكة الاطلاع على وثائقه ومعاملاته الرسمية، بالإضافة إلى متابعة جميع بياناته الشخصية، من خلال تفعيل تطبيق “سند”. مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس التوجه نحو الرقمنة وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية، مما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في الخارج والتسهيل عليهم.

وأكد السفير القضاة أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تسعى دائماً إلى تقديم جميع التسهيلات للأردنيين المقيمين في الخارج وتمكينهم من استكمال معاملاتهم بسهولة ويسر وبطريقة آمنة وموثوقة، وبما يتماشى مع التوجهات الحكومية في التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية، إذ سيتم أيضاً تقديم عدد من الخدمات القنصلية بالمستقبل والتوسع فيها بالتدريج.

ولفت السفير القضاة إلى أنه سيجري الإعلان عن تقديم خدمة تفعيل الهوية الرقمية في كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة خلال الشهر الحالي، ومن ثم الامتداد إلى باقي الدول الأخرى.

وقال أميت كومار شارما : “تفخر شركة في إف إس جلوبال باختيارها كشريك لهذا المشروع الرائد مع شركة البريد الأردني، وبما يعزز هذا التعاون من مكانتنا كشركة رائدة في مجال خدمات التأشيرات وجوازات السفر والمواطنين، وتستند الشراكة مع البريد الأردني على تعاون قوي، مما يضمن تجربة سلسة للمواطنين الأردنيين المقيمين في الخارج”.

يشار إلى أن التعاون بين البريد الأردني وشركة “في إف إس جلوبال” يهدف لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين الأردنيين، وتبسيط الوصول والقضاء على حاجة المواطنين إلى السفر لمسافات طويلة إلى مكاتب السفارات، وكما أن هذا التعاون يتجاوز خدمة تفعيل الهوية الرقمية، حيث تستعد شركة البريد الأردني وشركة في إف إس جلوبال لتقديم خدمات قنصلية للجالية الأردنية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وللحصول على تجربة استخدام سهلة وسلسة، يمكن للمواطنين الأردنيين المقيمين في هذه المواقع زيارة أقرب مركز تقديم طلبات التأشيرة في مكاتب في إف إس جلوبال الموجودة على العناوين أدناه :-

شيكاغو- 142، شارع إي أونتاريو ، الطابق السابع عشر، 60611، شيكاغو، إلينوي

هيوستن- 1001 شارع تكساس، هيوستن، 77002، هيوستن، تكساس

نيويورك- 128إي الشارع الـ32، الطابق الثالث، نيويورك 10016

واشنطن العاصمة- 1025، إن دبليو، الطابق الثاني، 20005، واشنطن العاصمة

تورونتو- الوحدة 801، شارع يونج 415، تورنتو، أونتاريو، كندا M5B2E7

يذكر أن شركة “في إف إس جلوبال” هي أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا، وتتبنى الابتكار التكنولوجي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم الحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، وتشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، بهدف زيادة الإنتاجية وتمكينهم من التركيز بشكل كامل على مهمة التقييم.

وتضم الشركة أكثر من ٣٤٠٠ مركز لتقديم طلبات التأشيرات في ١٥٣ دولة، وأتمت بكفاءة أكثر من ٢٩٧ مليون طلب تأشيرة منذ تأسيسها في عام .