تغيرات في درجات الحرارة والرياح …تعرف على حالة الطقس المتوقعة للأيام الثلاثة القادمة

وطنا اليوم_السبت نهاراً: يبقى الطقس معتدل في أغلب المناطق وحارنسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.
لـيــلاً: الطقس مائل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
الأحد نهاراً: الطقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحار نسبي في باقي المناطق والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
لـيــلاً: الطقس بارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة .
الاثنين نهاراً: يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام ،الطقس خريفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
لـيــلاً: الطقس بارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.