الرئيس الفلسطيني يجري فحوصات طبية “روتينية” في عمّان

وطنا اليوم_أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فحوصات طبية “روتينية” في مستشفى بالعاصمة الأردنية عمان.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، الجمعة، بأن عباس “أجرى فحوصات طبية روتينية في أحد مستشفيات العاصمة الأردنية”.
ولم تورد الوكالة مزيدا من التفاصيل عن الحالة الصحية لعباس.
وبينت أن الرئيس الفلسطيني “وصل إلى عمّان عائدا من الدوحة، التي وصلها الثلاثاء بعد المشاركة في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي خلال الفترة من 2-3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها عباس (86 عاما) فحوصات طبية خارج فلسطين.
وخلال الأشهر الماضية أجرى الرئيس عباس فحوصات بمستشفى بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، قالت الوكالة الفلسطينية الرسمية إنها “روتينية” واصفة النتائج بـ”المطمئنة”.