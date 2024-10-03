السفير العضايلة: الأردن يقف إلى جانب لبنان ويرفض العدوان الإسرائيلي

وطنا اليوم:أكد مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير أمجد العضايلة، دعم الأردن الكامل للبنان ولكل ما يتعلق بأمنه واستقراره وسيادته وسلامة شعبه، معربًا عن الرفض التام للعدوان الإسرائيلي الذي يستهدفه.

وشدد العضايلة، الذي يترأس الوفد الأردني في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الذي يركز على الأوضاع في لبنان، على تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن العواقب الكارثية للعدوان الغاشم الذي تشنه على لبنان مؤكدا ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف إطلاق النار فورًا وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأوضح العضايلة المساعدات الإنسانية التي قدمتها الأردن للبنان، والتي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، بهدف التخفيف من آثار الحرب على الشعب اللبناني الشقيق، مشيرًا إلى إرسال أربع طائرات محملة بالمواد الإنسانية والطبية اللازمة لدعم لبنان في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف العضايلة أن الأردن يدعو إلى إطلاق حملة دولية لتوفير المساعدات الإنسانية للبنان، الذي يواجه تحديات جسيمة في تلبية احتياجات أكثر من مليون نازح اضطروا للهجرة من منازلهم.

ويأتي هذا الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس على مستوى المندوبين، تحت رئاسة اليمن التي تتولى الرئاسة الحالية لمجلس الجامعة، بدعوة من جمهورية العراق وبموافقة جميع الدول الأعضاء، لبحث الوضع الإنساني في لبنان وسبل دعم النازحين واللاجئين وإيصال المساعدات الطبية والغذائية العاجلة للمتضررين في لبنان.