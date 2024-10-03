إغلاق طرق وتحويلات مرورية في العاصمة عمان الجمعة

وطنا اليوم:تجري إدارة السير في مديرية الأمن العام إغلاقات وتحويلات مرورية لبعض الطرق في العاصمة عمان، الجمعة الموافق للرابع من تشرين الأول/أكتوبر الحالي تزامنا مع انطلاق برومين ماراثون عمان.

ويشمل الإغلاق بحسب إدارة السير الطريق من من مجمع رغدان الجديد – شارع الجيش بالاتجاهين ومن ثم منطقة الساحة الهاشمية وشارع قريش وشارع علي بن ابي طالب وصولاً إلى إشارات المهاجرين ومن ثم شارع عمر مطر وشارع الملك طلال وشارع الهاشمي، بالكامل من الساعة الثانية عشر منتصف الليلة ولغاية الساعة 12 من ظهر الجمعة، ضمن مسار سباق الـ42 كيلو مترا (فردي/ تتابع) وسباق الـ21 كيلو مترا، والذي ينطلق في الساعة الخامسة صباحا.

أيضا سيتم إغلاق شارع الملكة علياء ما بين دوار المدينة الرياضية ودوار الداخلية بشكل تام، بالإضافة إلى شارع الملكة نور ما بين دوار الداخلية والدوار الرابع. كما سيتم غلق شارع عقبة بن نافع وشارع الأميرة بسمة بشكل كامل وحتى الوصول إلى منطقة الساحة الهاشمية، في الساعة الخامسة صباحا ولغاية الساعة 12 ظهرا، ضمن سباق الـ10 كيلو مترات الذي ينطلق في الساعة الثامنة صباحا.

وأكدت إدارة السير على إيجاد طرق بديلة للوصول لمنطقة وسط البلد ومناطق عمان الغربية تسهيلا على المواطنين، وتوفر وسائل السلامة المرورية كافة، وتواجد كوادرها في كافة مراحل برومين ماراثون عمان بهدف تقديم المساعدة لمستخدمي الطريق، والدلالة والإرشاد لاتخاذ الطرق البديلة، والتقيد بالإشارات التحذيرية الخاصة بتحويلات الطرق.

وتهدف الخطة المرورية إلى الخروج بنسخة مُكللة بالنجاح لفعاليات السباق الذي يحظى بمشاركة واسعة من العدائين المحليين والدوليين، حيث يجمع تحت مظلته رياضة الجري المحببة لدى مُختلف الفئات العمرية، والتي تُعد نقطة انطلاق نحو تشجيع الممارسات الحياتية الصحية وتنمية روح العمل الجماعي بين الأفراد.